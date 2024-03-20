"سي إن إن" ترصد جمال العاصمة الإدارية قبل 48 ساعة على الكأس الودية.. صور

كتبت : نهال أبو السعود

تدريبات مكثفة واستعدادات مستمرة تشهدها العاصمة الإدارية منذ أيام، تأهباً لركلة البداية في بطولة كأس عاصمة مصر التي يستضيفها ستاد العاصمة الإدارية، وسط اهتمام إعلامي عالمي متزايد بالبطولة الودية الرباعية.

وبالتزامن مع الاستعدادات التي يجريها المنتخب الوطني بقيادة العميد حسام حسن في أول استعداداً للظهور الأول للفريق تحت قيادته، خصصت شبكة سي إن إن الأمريكية ألبوم صور عن العاصمة الإدارية، استعرضت خلاله معالم جمالها وطرازاتها المعمارية الفريدة، بجانب ما تتضمنه من شبكة طرق عالية المستوي.

وذكرت "CNN" أن العاصمة الإدارية الجديدة تضم البرج الأيقوني وهو أطول مبني في إفريقيا ويتكون من 80 طابقا على مساحة حوالي 240 ألف متر مربع، وقد بلغت مساحة الأساسات التي يبُني عليها البرج حوالي 3700 متر مربع بارتفاع 5 أمتار طولية، وقد تم صب القاعدة الخرسانية للبرج في ثلاثة أيام متواصلة لكمية 18,500 متر مكعب من الخرسانة المسلحة، كما تضم المدينة أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط حيث تبلغ مساحة "كاتدرائية المهد" 15 فدانًا، ويبلغ عرض قبتها الرئيسية 40 مترًا، وارتفاعها 36 مترًا.







العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية



العاصمة الإدارية



العاصمة الإدارية



العاصمة الإدارية



العاصمة الإدارية



العاصمة الإدارية