اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 12:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سول وواشنطن تجريان تدريبات على عبور نهر بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:16 ص
سول وواشنطن تجريان تدريبات على عبور نهر بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت سول وواشنطن تدريبات على عبور نهر يمجين فى مدينة باجو، الواقعة على بعد 37 كيلومترا شمال سول بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية لتعزيز قابلية التشغيل البينى لقواتهما.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأربعاء " أن التدريبات ركزت على ضمان قابلية التشغيل البيني بين أصول الحليفين العابرة للنهر وإنشاء أساليب تشغيلية للاستفادة من معداتهما العسكرية المشتركة".

وأضاف الجيش الكوري أن ما يقرب من 470 جنديًا من اللواء المدرع الخامس التابع للجيش الكوري الجنوبي وكتيبة هندسية تابعة لفرقة المشاة الثانية الأمريكية انضموا إلى المناورات التي تستمر لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة حوالي 65 قطعة من المعدات، ومروحيات سي إتش-47 دي شينوك ومروحيات هجومية من طراز إيه إتش-64 أباتشي، ودبابات كيه 1 إي 1، وصواريخ سطح-جو قصيرة المدى.







سول

وواشنطن

كوريا الشماليه

الجيش الكورى الجنوبى

الحدود الكوريه الشماليه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة