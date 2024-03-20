سفير روسيا بواشنطن: لا نهتم بتقييمات الدول غير الصديقة بشأن انتخابات الرئاسة

موسكو (أ ش أ)

قال السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنطونوف إن بلاده لا تهتم بشأن التقييمات المتحيزة، التى أدلت بها الدول غير الصديقة، بما فى ذلك الولايات المتحدة بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا.

وأضاف أنطونوف - في تصريحات، نقلتها وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء،: "لسنا قلقين على الإطلاق بشأن التقييمات المتحيزة القادمة من الدول غير الصديقة لأن انتقاداتهم للانتخابات الرئاسية الروسية مصحوبة بسيل من الأكاذيب المتعمدة والمحاضرات الإرشادية".

وتابع السفير الروسي لدى واشنطن:" نحن لا نقبل المحاضرات والتصريحات الهجومية، فمن الواضح أن الإدارة الأمريكية ستواصل مشروعها الفاشل المناهض لروسيا، وستحاول شق صف المجتمع الروسي وتقويض شرعية تصرفات القيادة العليا في البلاد".

وتأتي تصريحات أنطونوف ردا على انتقاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي شهدتها روسيا.