سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 20-3-2024

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأربعاء 20-3-2024، بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 152.14 جنيه للشراء، و153.16 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 152.86 جنيه للشراء، و153.23 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

152.14 جنيه للشراء.

153.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

152.86 جنيه للشراء.

153.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

147.89 جنيه للشراء.

153.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

148.08 جنيه للشراء.

153.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك القاهرة

152.49 جنيه للشراء.

153.26 جنيه للبيع.