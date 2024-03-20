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سعر الجنيه الذهب يسجل 24400 جنيه فى تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء، 20 مارس 2024 12:24 م
سعر الجنيه الذهب يسجل 24400 جنيه فى تعاملات اليوم الأربعاء الجنيه الذهب
كتب إسلام سعيد

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سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء نحو 24400 جنيه، وسط حالة من الاستقرار في الأسعار منذ تعاملات أمس الثلاثاء، في حين سجلت المشغولات الذهبية استقرارا ملحوظا عند نفس مستويات 3050 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3486 جنيها.

عيار 21 يسجل 3050 جنيها.

عيار 18 يسجل 2614 جنيها.

عيار 14 يسجل 2033 جنيها.

الجنيه الذهب 24400 جنيه.

تداولات الذهب العالمية

الذهب عاد إلى الهبوط خلال جلسة أمس بعد أن سجل ارتفاع بنسبة 0.2% يوم أمس، بينما يفشل السعر حتى الآن في كسر منطقة الدعم الرئيسية عند 2150 – 2145 دولار للأونصة، وذلك بسبب ضعف الزخم حالياً مع انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.


تشير التوقعات على نطاق واسع بأن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، بينما تنتظر الأسواق صدور التوقعات الاقتصادية من قبل أعضاء البنك والتي يتوقع البعض أنها قد تشهد تغير فيما يتعلق بعدد مرات خفض الفائدة هذا العام.


التوقعات السابقة لأعضاء البنك الفيدرالي كانت في ديسمبر الماضي، وتوقع الأعضاء 3 مرات خفض في 2024 بإجمالي 75 نقطة أساس، ولكن منذ الأسبوع الماضي بدأت تظهر في الأسواق توقعات أن أعضاء البنك قد يشيروا إلى خفض واحد أو خفضين في الفائدة فقط خلال عام 2024.


انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بقوة في فبراير وارتفعت أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، مما قلل الآمال بشأن تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.







الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

عيار الذهب21

الذهب اليوم عيار 21

عيار 21 اليوم

سعر عيار 21

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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