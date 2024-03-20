زلزال بقوة 5.8 درجة يهز باكستان وجنوب أفغانستان

وكالات

أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالا قوته 5.8 درجة هز باكستان وقندهار جنوب أفغانستان، وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

وبحسب موقع العربية، لم توجد معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين باكستان وإيران والمدن المحيطة بإقليم بلوشستان.

وأفادت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، بأن مركز الزلزال كان على بُعد 150 كيلومترًا جنوب غربي مدينة كويتا، وعلى عمق 35 كيلومترًا.