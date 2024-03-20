زعيم المعارضة الكندية يهدد بانتخابات مبكرة بسبب "ضريبة الكربون"

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يهدد زعيم المحافظين بيير بوليفر بإغراق كندا فى "انتخابات مبكرة" ما لم يلغى رئيس الوزراء، جستن ترودو، "ضريبة الكربون" بينما يكافح النواب الليبراليون للدفاع عن سياسة المناخ المميزة للحكومة ضد ردود الفعل العنيفة المتزايدة.



وأوضح بويليفر أنه يعتزم تقديم اقتراح بسحب الثقة فى مجلس العموم، وهى أحدث مناورته للضغط على الحكومة بشأن ضريبة الكربون الاستهلاكية.



وصعّد زعيم المعارضة هجماته على رئيس الوزراء جستن ترودو قبل زيادة الأسعار الفيدرالية فى الأول من أبريل إلى 80 دولارا للطن، ارتفاعا من 65 دولارا. ومن المتوقع أن تضيف تلك الزيادة نحو ثلاثة سنتات إلى سعر لتر البنزين.



وقال بويليفر - فى خطاب، على غرار الحملة الانتخابية، أمام أعضاء التجمع كان مفتوحًا لوسائل الإعلام، "إننى أعطى ترودو فرصة أخيرة". وأضاف "إذا لم يعلن ترودو اليوم نهاية زياداته الضريبية المرتقبة على الغذاء والغاز والتدفئة... فسنقدم اقتراحًا بسحب الثقة".



جاء الخطاب فى أعقاب حملة إعلانية جديدة وسلسلة من المسيرات المتتالية التى عقدها بويليفر عبر المحيط الأطلسى بكندا، حيث يعتمد ما يقرب من ثلث المنازل على زيت التدفئة المنزلية، وهو الوقود الذى أعلنت الحكومة فى الخريف الماضى أنها ستعفيه من الضريبة على الوقود.



ودفع قرار الإعفاء المحافظين وغيرهم من النقاد إلى اتهام ترودو بالتغاضى عن سياسته المناخية المميزة خوفا من خسارة الأصوات.



وتعهد الليبراليون منذ ذلك الحين بأنه لن يكون هناك المزيد من الاستثناءات، الأمر الذى أدى إلى تأجيج التوترات القائمة منذ فترة طويلة مع رؤساء حكومات المقاطعات الكندية.



وقال رئيس وزراء ساسكاتشوان، سكوت مو، إن مقاطعته لن تقوم بعد الآن بفرض ضريبة الكربون الفيدرالية على الغاز الطبيعى، وقال الوزراء الليبراليون إن ذلك سيعنى نهاية خصومات المستهلكين لسكان المقاطعة.



وبدأ بويليفر مسيرات - الأسبوع الماضى - بحدث انتخابى فى منطقة تورونتو الكبرى مع أحدث نائب له، جميل جيفاني، الذى فاز بسهولة فى الانتخابات التى خاضها سابقًا زعيم المحافظين السابق إيرين أوتول.