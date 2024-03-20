ريهام حجاج تطلب إثبات بنوتها لخالد الصاوى فى مسلسل صدفة.. حالات يكشفها DNA

كتبت إيناس البنا

مسلسل صدفة أحد مسلسلات المتحدة فى رمضان 2024 وهو مسلسل اجتماعى يدور في إطار شيق، يعرض على قناتى الحياة وCBC بالإضافة إلى منصة Watch it.

شهد مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج تصاعد فى أحداث الحلقة التاسعة عندما أنكر فؤاد - خالد الصاوي، كل ما سمعه من صدفة - ريهام حجاج، واتهمها بالنصب، وحذرها إن لم تبعد عنه وعن أولاده سوف لا يرحمها، وطلبت منه صدفة أن يقوم بعمل تحليل DNA لكي يتأكد أنها ابنته، لكنه استهزأ بكلامها، وتركها تمشي ولكنه حذرها للمرة الأخيرة وأكد لها أنه رجل بلا أخلاق أو ضمير.

وفيما يتعلق بتحليل DNA فهو اختبار جينى يعرف باسم اختبار الحمض النووي، وهو نوع من الاختبارات التي يمكنها تحديد التغيرات في الجينات أو الكروموسومات أو البروتينات في جسمك. يأخذ الاختبار الجيني عينة من الدم أو الجلد أو الشعر أو الأنسجة أو السائل الأمنيوسي، ووفقا لموقع webmd فإن الاختبار قادر على تأكيد أو استبعاد ما إذا كان لديك حالة وراثية، وقد يساعد أيضًا في تحديد فرص إصابتك باضطراب وراثي أو نقله.

ما هي الأمراض التي يمكن اكتشافها من خلال الاختبارات الجينية؟

من المهم معرفة أنه على الرغم من أن الاختبارات الجينية يمكنها اكتشاف بعض الحالات، إلا أنها لا تكتشف كل شيء، بالإضافة إلى ذلك، فإن النتيجة الإيجابية لا تعني بالضرورة أنك ستصاب بحالة ما.

لكن الاختبارات الجينية يمكن أن تكون مفيدة لتأكيد أو استبعاد العديد من الأمراض والحالات المختلفة، تشمل:

متلازمة داون .

مرض هنتنجتون .

داء الكريات المنجلية .

سرطان القولون (القولون والمستقيم) .

سرطان الثدي.