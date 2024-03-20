"رياضة الأقصر" تدعم الأطفال فى رمضان بالمشروع القومى لألعاب القوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، استمرار دعم الأطفال خلال ليالى شهر رمضان المبارك، عبر فعاليات تدريبات المشروع القومى لألعاب القوى فى مرحلة البراعم للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أن تدريبات المشروع القومى للمصارعة شملت مرحلة البراعم للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بالأقصر، تدريبات مرحلة البراعم فى لعبة الملاكمة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى بالأقصر بنادى المدينة المنورة بالأقصر، موضحًا أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى يحظى بإهتمام كبير ومتابعة مستمرة لجميع مراحل المشروع من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك باعتبار المشروع نواه للإنتقاء المبكر لإعداد بطل أوليمبى فى الألعاب الرياضية المختلفة، والذى يتم تنفيذه بنادى المدينة المنورة بالأقصر بالشكل العلمى وتحقيق رؤية الوزارة، حيث يهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر فى المحافل الرياضية الدولية، واختيار أفضل العناصر لانضمام للمشروع استكمالا لسلسلة الإنجازات الرياضية.



وأكد صلاح رشوان، على استمرار إجراء اختبارات وقياسات تتبعية للوقوف على مستوى الأطفال، ومدى التقدم وتنفيذ البرنامج الزمنى والفنى للمشروع، بالإضافة إلى المتابعة الإدارية وإجراء اختبارات قياس للطول والوزن وقياس للسرعة والرشاقة والمرونة والتوازن والتوافق والقوة العضلية، حيث يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير إدارة الرياضة ومحمود صابر مدير المشروع، حيث أنه تبدأ المرحلة السنية للمشروع من مواليد 2011 و2012 و2013، ويؤهل المشروع الأطفال لمرحلة البطولة من خلال صقلهم بالمهارات الحركية الأساسية لجميع الألعاب الرياضية، ويهدف لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل مصر فى المحافل الرياضية الدولية، ويتم خلال التدريبات اختيار أفضل العناصر للانضمام للمشروع استكمالا لسلسلة الإنجازات الرياضية.



دعم الأطفال في شهر رمضان بالمشروع القومى لألعاب القوى