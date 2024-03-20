روحانيات رمضان.. أمسية دينية وابتهالات ومدائح نبوية فى الشرقية.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمسية دينية رمضانية تضمنت ابتهالات ومدائح نبوية للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

وبدأت الأمسية الدينية التى أقيمت بعزبة نمر التابعة لوحدة منشأة رضوان المحلية مركز أبو كبير محافظة الشرقية، بتلاوة القرآن للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى وابتهالات للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

وقدم أبو سريع ابتهالات دينية منها يا آمنا بشراكى وعدد من الأناشيد والمدائح النبوية استحسنها الحضور من الأهالي بالقرية والقرى المجاورة ولفيف من القيادات الشعبية والنقابية بمحافظة الشرقية والعمل والمشايخ.