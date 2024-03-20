اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 02:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

روحانيات رمضان.. أمسية دينية وابتهالات ومدائح نبوية فى الشرقية.. فيديو

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:33 ص
روحانيات رمضان.. أمسية دينية وابتهالات ومدائح نبوية فى الشرقية.. فيديو الأمسية الدينية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمسية دينية رمضانية تضمنت ابتهالات ومدائح نبوية للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

وبدأت الأمسية الدينية التى أقيمت بعزبة نمر التابعة لوحدة منشأة رضوان المحلية مركز أبو كبير محافظة الشرقية، بتلاوة القرآن للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى وابتهالات للشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.

وقدم أبو سريع ابتهالات دينية منها يا آمنا بشراكى وعدد من الأناشيد والمدائح النبوية استحسنها الحضور من الأهالي بالقرية والقرى المجاورة ولفيف من القيادات الشعبية والنقابية بمحافظة الشرقية والعمل والمشايخ.







امسية دينية

الشيخ محمد عبد القادر ابو سريع

الشيخ محمود أبوالوفا الصعيدى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة الشرقية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة