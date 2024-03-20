اليوم السابع
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والامتداد الشرقى..

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الطرق بالتجمع الثالث والتجمع السادس

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:19 ص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الطرق بالتجمع الثالث والتجمع السادس جانب من الجولة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال الطرق الجارية بطريق ( RR) قطاع التجمع الثالث، والامتداد الشرقي، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس "مثلث الأمل"، حيث أكد رئيس الجهاز دفع العمل بمشروعات الطرق للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وفي جولته، تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق والمرافق فى مشروع بيت الوطن، الحى الثانى والحى الرابع بالامتداد الشرقي للمدينة، وأعمال الكهرباء والزراعة بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة.

كما تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، استكمال تطوير روافع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات، وتذليل أي عقبات إن وجدت لدفع العمل بالمشروعات.

 







وزاره الإسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه القاهره الجديده




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