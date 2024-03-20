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رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعى للعمال المؤقتين وأسرهم.. صور

الأربعاء، 20 مارس 2024 07:35 م
رئيس جامعة طنطا ينظم حفل إفطار جماعى للعمال المؤقتين وأسرهم.. صور جانب من حفل الافطار
الغربية - مصطفى عادل

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نظم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا حفل إفطار جامعى لـ 1000 من العاملين بالخدمات المعاونة والعمالة المؤقتة بدعوة شخصية من رئيس الجامعة ودون تحمل الجامعة لأى نفقات، وذلك بمجمع الكليات بسبرباى، بحضور عدد من العمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة.

 

أكد الدكتور محمود ذكي خلال كلمته حرصه على تنظيم حفل الإفطار السنوي، لإرساء دعائم المحبة والمودة بين العاملين بالجامعة، مشيداً بجهودهم طوال الفترة السابقة في انجاز الأعمال، باعتبارهم أحد أهم الركائز الأساسية في تطوير الجامعة.

 

وأثناء الإفطار تبادل رئيس الجامعة الحوار مع العاملين بالجامعة وأسرهم وهنأهم بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم دوام التوفيق وصالح الأعمال.

 

جانب من الافطار (1)
جانب من الافطار (1)

 

جانب من الافطار (2)
جانب من الافطار (2)

 







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جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

العماله المؤقتة بجامعة طنطا

حفل افطار جامعة طنطا




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