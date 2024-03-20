رئيس الوزراء اليمنى يصل إلى مدينة جدة السعودية فى زيارة رسمية

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وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إلى مدينة جدة السعودية فى زيارة رسمية؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



يرافق رئيس الوزراء اليمنى خلال الزيارة ـ حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية ـ مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.



تأتى الزيارة فى الوقت، الذى وصل فيه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى جدة بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة العديد من القضايا فى المنطقة من بينها الأحداث الراهنة فى قطاع غزة.



وأكد بلينكن - فور وصوله - إلى جدة قرب التوصل لاتفاق تهدئة فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط الحكم فى قطاع غزة بعد الحرب.