اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 10:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العربى: انتصار العاشر من رمضان أعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:15 م
رئيس البرلمان العربى: انتصار العاشر من رمضان أعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها عادل بن عبدالرحمن العسومى
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا وبرلمانا وجيشا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

 وقال العسومي، إن الجيش المصري العظيم  قدم تضحيات عظيمة خلال حرب العاشر من رمضان استعاد خلالها جزءا غاليا من أرض الوطن هي سيناء، مؤكدا أنها ملحمة تاريخية صنع خلالها الجيش المصري المعجزات وأعاد للأمة العربية عزتها وكرامتها .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار، داعيا الله أن يرحم شهداء النصر، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها.







عادل بن عبدالرحمن العسومى

البرلمان العربى

انتصارات العاشر من رمضان

6 أكتوبر

ذكرى حرب أكتوبر

حرب أكتوبر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة