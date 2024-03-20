ذهب ودولارات.. ضبط عصابة نفذت جرائم سرقة بقيمة مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقة المبالغ المالية من قائدى السيارات على الطرق السريعة بالدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام عامل و3 سيدات لإثنين منهن معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المبالغ المالية من قائدى السيارات على الطرق السريعة المتاخمة لمدينة المنصورة بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة الأول "ملك والده"، وبحوزتهم مبلغ مالى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة المنصورة، وأضافوا بقيامهم باستخدام المبالغ المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى إعادة تشغيلها فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى وشراء مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية، وأرشدوا عن (عملات محلية - أجنبية، 130 جرام مشغولات ذهبية، كمية من الأجهزة الكهربائية)، وتقدر قيمة المضبوطات بـ (1,1مليون جنيه).