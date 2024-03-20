دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر يسمح بالزيارة أيام عيد الفطر وتحرير سيناء

كتب محمد الأحمدى

أعلنت عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية، غلق أبوابها خلال فترة الصوم الكبير 2024، والذي بدأ الاثنين المقبل 11 مارس، ويستمر 55 يومًا وينتهي بعيد القيامة الأحد 5 مايو المقبل.

وذكر الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس أنه سيفتح أبوابه للزيارة أيام عيد الفطر وعيد تحرير سيناء على أن يستمر غلقه في فترة الصوم المقدس باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد علما بأن الدير مفتوح طوال أيام الأسبوع للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب.

وكان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر أعلن إغلاق أبوابه خلال فترة الصوم الكبير 2024، وقال فى بيان له: «يُعلن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية في البحر الأحمر، السماح بزيارة الدير ونوال البركة أيام الجمعة والسبت والأحد فقط، وذلك فى فترة الصوم الكبير".

وتابع أن الدير سيغلق أبوابه تمامًا في فترة أسبوع الآلام، بداية من الاثنين 29 أبريل المقبل مع عدم توقع أي استثناءات بالزيارة أو المبيت سواءً للرحلات أو الأفراد أو أسر الرهبان، على أن يُعاود فتح أبوابه طوال الأسبوع، بداية من يوم عيد القيامة المجيد 5 مايو، مشيرًا إلى أنّ مبيت الآباء الرهبان والكهنة الضيوف وبيت الخلوة للشباب، مفتوح طوال فترة الصوم الكبير، ويُغلق تمامًا في فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد.

وكان الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق العامر بجبل قسقام أعلن غلق أبوابه تماما خلال فترة الصوم المقدس الكبير، والذى يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، على أن يعاود الدير فتح أبوابه يوم سبت النور الموافق 4 مايو 2024.



دير الأنبا أنطونيوس