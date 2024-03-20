دراسة تتوقع ارتفاع نسبة السكان فى سن العمل إلى 66.6٪ عام 2032

كتب: مدحت عادل

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه من المتوقع تناقص نسبة السكان في الفئة العمرية "0 – 14 سنة" من 32.6٪ عام 2022 إلى 26.2٪ و21.5% في عام 2032، 2052 على التوالي وصولاً إلى 17.2٪ عام 2072.

وأضافت البيانات الواردة في نتائج الإصدار الجديد من الإسقاطات السكانية المستقبلية لمصر للفترة من عام "2022-2027"، أن هذه المعدلات تؤكد فرص مصر في الاستفادة من هذه الفرصة، حيث سيرتفع نسبة السكان فى سن العمل "64-15 سنة" من 62.1٪ عام 2022 إلى 66.6٪ عام 2032، ولكن من المتوقع أن يحدث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5 ٪ عام 2052 ثم إلى 65.3٪ عام 2072، وهو ما يدعم التحول لتحقيق العائد الديموجرافى إذا ما طبقت السياسات الاقتصادية المناسبة.

ورجحت الدراسة ارتفاع مستمر في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث خلال الفتـرة (2072-2022) بفارق 5 سنوات "في المتوسط" لصالح الإناث طوال فترة الاسقــاط، حيث يتوقع أن يرتفع من 68.4 سنـة للذكور عام 2022 إلى 77.9 سنة عام 2072، وللإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 82.9 سنة عام 2072، وهو ما يعد ارتفاع بحوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع لكل منهما.