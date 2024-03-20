خفض سعر لتر زيت الطعام فى معرض أهلا رمضان بالعمرانية لـ60 جنيها

كتبت - مرام محمد

واصلت إحدى الشركات المشاركة في معرض "أهلًا رمضان" بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، والذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية ومديرية التموين، خفض سعر لتر عبوة زيت الطعام، وذلك ضمن جهود ضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وطرحت الشركة عبوة زيت الطعام زنة 1 لتر بسعر 60 جنيهًا، بدلًا من 65 جنيهًا، حيث كانت تطرحها في بداية عمل المعرض بسعر 75 جنيهًا، ومن ثم خفضت السعر إلى 65 جنيهًا، وتخفيفًا على المواطنين طرحتها اليوم بسعر 60 جنيهًا، حسب ما رواه العارض في حديثه لـ"اليوم السابع".

وتعرض الشركة أحجام أخرى من عبوات الزيت داخل المعرض بأسعار مخفضة، حيث تطرح عبوة زيت زنة 2.2 لتر بسعر 135 جنيهًا، وعبوة زيت زنة 3 لتر بسعر 200 جنيه.

ويطرح معرض "أهلًا رمضان"، بالعمرانية، مختلف أنواع المنتجات والسلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية من (الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، ومنتجات الدواجن واللحوم) بتخفيضات تصل لـ30%.



