حياة كريمة تنظم إفطارا جماعيا بقرية الأحراز بشبين القناطر.. فيديو وصور

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت مؤسسة "حياة كريمة"، إفطارا جماعيا بحضور 1000 صائم من أبناء قرية الأحراز بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، ضمن قافلة السعادة احتفالا باليوم العالمي للسعادة، حيث تضمنت القافلة عدة فقرات ترفيهية متنوعة، منها فقرات فنية وورش حكي للأطفال، وورش لصندوق مكافحة المخدرات وغيرها من الفقرات.

كما شهدت فعاليات قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين، فقرة للأراجوز الذي رسم البهجة والسرور علي وجوه الأطفال، بالإضافة لظهور الشخصيات الرمضانية لالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال.

كما تتضمن قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"، توزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة، كما تتضمن إفطارا مجمعا من أهالي قرية الأحراز بعدد يصل حوالي 1000 صائم.

وأوضح مصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية، أنه بعد ذلك تستقر القافلة ليتم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار ويتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة، ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.

وقال مصطفي السيد، منسق حياة كريمة بالقليوبية، إن قرية الأحراز هي أول قرية استشرافية تمت فيها مبادرة "حياة كريمة" بالقليوبية، لتنطلق بعدها إلي باقي قرى مركز شبين القناطر، حيث تضم القرية 18 مشروعا ضمن مبادرة حياة كريمة في 12 قطاع مختلف، بتكلفة تخطت ال30 مليون جنيها، أما اليوم فتشمل قافلة السعادة العمل علي الجانب الإنساني من خلال القوافل التوعوية التي تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

وأشار إلى أن قافلة السعادة بقرية الأحراز بشبين القناطر تستهدف أكثر من 2500 طفل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية من خلال ورش الحكي والورش الفنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة المخدرات، كما أن الإفطار المجمع يستهدف إفطار 1000 شخص من أهالي قرية الأحراز، والذي قد يصل إلي حوالي 1500 شخص.







مبادرة حياة كريمة بشبين القناطر



مبادرة حياة كريمة



