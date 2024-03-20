حكومة استراليا ردا على ترامب: سفيرنا بأمريكا يساهم فى تعزيز العلاقات مع واشنطن

كانبرا (أ ش أ)

ردت الحكومة الاسترالية، اليوم الأربعاء، على انتقادات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لسفيرها لدى الولايات المتحدة كيفن رود، مؤكدة أنه يقوم بعمل جيد ويساهم فى تعزيز العلاقات بين البلدين.

ونقلت شبكة (إس بي إس) الاسترالية عن المتحدث باسم الحكومة قوله ردا على الانتقادات اللاذعة التي وجهها ترامب لرود ووصفه فيها بأنه "سيئ" و"ليس ذكيا": "كيفن رود يقوم بعمل جيد كسفير لاستراليا لدى الولايات المتحدة".

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج: "رود يقوم بعمل ممتاز، لقد كان نشطا في التعامل مع أعضاء الكونجرس، وخبرته ومهاراته تعني أنه سيكون قادرًا على العمل بشكل وثيق مع أي شخص ينتخبه الشعب الأمريكي رئيسًا للولايات المتحدة".

وفي المقابل، وجه ترامب تحذيرًا لرود بأنه لن يبقى في منصبه إذا استمر في توجيه الانتقادات إليه.. وكان كيفن رود رئيس وزراء سابق لاستراليا ومن أشد منتقدي ترامب قبل أن يتحول إلى دبلوماسي ويعين سفيرا لبلاده لدى الولايات المتحدة.