اليوم السابع
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حزلقوم يصاب بـ عمى الألوان فى الكبير أوى.. ما تريد معرفته عن تأثير المرض على العين

الأربعاء، 20 مارس 2024 09:00 م
حزلقوم يصاب بـ عمى الألوان فى الكبير أوى.. ما تريد معرفته عن تأثير المرض على العين الكبير اوي
كتبت إيناس البنا

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شهدت الحلقة 9 من مسلسل الكبير أوى 8، والذي يعرض على قناة on، إصابة حزلقوم الذى يلعب دوره الفنان أحمد مكى بعمى الألوان، وفى هذا الإطار قالت الدكتورة نضار حسن استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، إن عمى الألوان يحدث بسبب مشاكل في الخلايا العصبية التي تكتشف الألوان الموجودة في الجزء الخلفي من العين، ونتيجة لذلك، يواجه بعض الأشخاص صعوبة في التمييز بين اللون الأحمر والأخضر (وهو النوع الأكثر شيوعًا لعمى الألوان)، وبين الأزرق والأصفر.

وأضافت استشارى العيون أنه يطلق عمى الالوان على الأشخاص المصابين بخلل في القدرة على تحديد الألوان، وعجزهم عن رؤيتها بالشكل التي هي عليه في الحقيقة، ولا يحدث هذا في كل الألون ، ولكنه يحدث في الألوان الأساسية الثلاثة والتي يقوم الأطفال بتعلمها في بداية معرفتهم للألوان، وهي : الأحمر والأزرق والأخضر ، ويحدث هذا عند رؤية لون من هذه الألوان، أي أن عمى الألوان لا يرتبط بعدم القدرة على تحديد كل الألوان، وإنما لون واحد من كل هذه الألوان.

وشرحت أنه هناك درجات في الإصابة بعمى الألوان، فليس كل الاشخاص يعانون من نفس الشيء وبدرجات متفاوتة، مثل: عدم القدرة على تحديد لون من الألوان الثلاثة: الأحمر والأزرق والأخضر، أو الخلط بينهما، قد يصاب الشخص بعجز في رؤية لونين معاً.

أعراض عمى الألوان ليست مشتركة بين الأشخاص الذين يعانون من نفس المرض، وبهذا قد يحدث عندك عرض من هذه الأعراض أو اثنين،  ولا تصاب بجميعها. 

أبرز أعراض الإصابة بعمى الألوان

. رؤية مجموعة من الألوان معاً، عند ظهور لون واحد فقط.
. عدم القدرة على رؤية جميع الألوان معاً.
. رؤية 3 ألوان فقط مثل الأبيض والرمادي والأسود.

والمصاب بعمى الألوان لا يكون مدركاً أن هذه الأعراض تحدث له وحده ، ويعتقد أن هذا هو اللون الطبيعي، والجميع يرونها بهذا الشكل.







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