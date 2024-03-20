حبس عاطلين بتهمة الإتجار فى مخدر "الاستروكس" فى المرج

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة والإتجار فى مخدر "الاستروكس" وتوزيعه على عملائهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس المخدر - أقراص مخدرة، ومن حيث العقوبة، الاتجار بالمخدرت نصت الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه أما التعاطى فإن العقوبه المقررة هى الحبس لمده سنة وغرامة تصل 10000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أى قصد وتناظر عقوبة التعاطي.