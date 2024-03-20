اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 04:34 م
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"جنايات الفيوم" تؤجل محاكمة المتهم بقتل شاب لخلافات مالية لأول مايو

الأربعاء، 20 مارس 2024 03:40 م
"جنايات الفيوم" تؤجل محاكمة المتهم بقتل شاب لخلافات مالية لأول مايو حبس
الفيوم - رباب الجالى

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قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلوانى، ومحمد أسامة الصاوى، وخالد محمد عبد السلام، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى، بتأجيل محاكمة هانى .أ، المتهم بقتل محمد .ب وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، لجلسة الأول من مايو القادم، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للمتهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى الأحد 23 يوليو الماضي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية علي اجزاء من جثه شخص مجهول الهوية ملقي ببحر يوسف، وبعد القبض على المتهم اعترف بأنه قام بقتل صديقه وشريكه في العمل، وقام بتقطيع الجثة وتذويبها بمياه نار للتخلص من الجثة، ثم ألقى المتبقي منها في بحر يوسف بالفيوم، لخلاف بينهما على ثمن قطع أثرية، زعم العثور عليها خلال التنقيب عن الآثار في شارع العامود بمدينة الفيوم.

وتحرر المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم، ثم جرى إحالته لمحكمة الجنايات التي تتولى محاكمته من خلال عدة جلسات، تمهيدًا لإصدار الحكم عليه.







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