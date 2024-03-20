جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من وحى مسلسل بيت الرفاعى.. اعرف العقوبة

كتبت إيمان علي

يتناول مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة النجم أمير كرارة، والذي يعرض على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال، صراعات بيت الرفاعى بين الأشقاء والاقارب على الميراث وكبار العائلة.

وشهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعى، الذي يعرض على قناة ON بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024، محاولة سامية "ميرنا جميل" فى إقناع أسرتها، بأن ياسين "أمير كرارة" عنده ورث كبير.

وبإثارة تلك القضية من خلال ذلك العمل الدرامي المهم، فقد حدد قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلي مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثـة نصيبه الشرعي من الميراث، والذي جاء لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة البعض في بعض المناطق خاصة في الأرياف والصعيد من تسلم حقهم في الميراث.

ونص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.



وأجاز قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.



