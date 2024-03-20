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جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة انجليزى بجامعة القاهرة

الأربعاء، 20 مارس 2024 01:00 ص
جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة انجليزى بجامعة القاهرة جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة انجليزى
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" والتى من المقرر أن تنطلق يوم 24 مارس الجارى، وتعقد حضوريا بالكلية وذلك بالنسبة لطلاب شعبة إنجليزى.
 
وكانت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أكدت أن الكلية انتهت من إعداد أرقام الجلوس الخاصة بماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" وتم اعلانها على موقع الكلية لإتاحتها للطلاب.
 
 
 
ومن المقرر أن تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" حضوريا بالكلية، داخل قاعات ومدرجات الكلية.
 
تبدأ 24 مارسجداول امتحانات الميد تيرم
تبدأ 24 مارس جداول امتحانات الميد تيرم

تجارة القاهرة تعلن جداول امتحانات الميد تيرم
تجارة القاهرة تعلن جداول امتحانات الميد تيرم

جداول الامتحانات
جداول الامتحانات

جداول امتحانات الميد تيرم الفرقة الثالثة
جداول امتحانات الميد تيرم الفرقة الثالثة

جداول امتحانات الميد تيرم
جداول امتحانات الميد تيرم

جدول امتحانات تجارة انجليزى بجامعة القاهرة
جدول امتحانات تجارة انجليزى بجامعة القاهرة

 







جداول امتحانات الميد تيرم

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