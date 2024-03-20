جدول امتحانات الميد تيرم لطلاب تجارة انجليزى بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" والتى من المقرر أن تنطلق يوم 24 مارس الجارى، وتعقد حضوريا بالكلية وذلك بالنسبة لطلاب شعبة إنجليزى.

وكانت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أكدت أن الكلية انتهت من إعداد أرقام الجلوس الخاصة بماراثون امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" وتم اعلانها على موقع الكلية لإتاحتها للطلاب.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" حضوريا بالكلية، داخل قاعات ومدرجات الكلية.