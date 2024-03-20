تموين الغربية: ضخ 80 طن سكر يوميا ومحاضر لمن يحمل سلع أخرى على السكر

الغربية مصطفى عادل

أكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، أن المديرية تقوم بضخ متوسط 80 طن سكر يوميًا على المحلات التجارية والسوبر ماركت والهايبرات، والبقالين غير التموينيين، بجانب ضخ السكر فى القرى والنجوع والعزب لسد احتياجات المواطنين.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن السكر يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو، مع التنبيه المشدد بعدم تحميل أى سلعة أخرى على السكر مقابل بيعه.



وأشار إلى أنه يتم أيضا توزيع كميات من السكر الحر على البدالين التموينيين، لبيعه بـ 27 جنيها للكيلو، وفقا لعدد أفراد البطاقة، حيث يتم صرف كيلو سكر للبطاقات التى تضم من فرد لـ 3 أفراد، أما فيما أكثر فيتم صرف 2 كيلو سكر.

وأكد أن هناك حملات تفتيشية موسعة على المحلات التجارية، لضبط المخالفين والمتلاعبين، ومحتكرى السلع الغذائية وتحرير محاضر لهم وإحالتهم للنيابة العامة.