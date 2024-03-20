تقلب الطقس.. حيل بسيطة تساعدك على الحفاظ على صحتك فى الربيع

كتبت فاطمة خليل

يبدأ فصل الربيع بشكل رسمي اليوم الأربعاء، ولأن هذه الفترة هي فترة تغير المواسم من الشتاء للربيع يجب أن تحافظ على صحتك للوقاية من الأمراض التى تزداد فى هذا الطقس المتقلب، وقدم مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي (CDC) عدد من التوصيات لربيع صحي نتعرف عليها فى السطور التالية.

حيل بسيطة تساعدك على الحفاظ على صحتك في الربيع



１- احصل على لقاح الإنفلونزا

يوصى به للجميع من عمر 6 أشهر فأكثر، خاصةً الفئات المعرضة لمضاعفات الإنفلونزا.



２- ممارسة الرياضة بانتظام

يهدف البالغون إلى 150 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية كل أسبوع اختر الأنشطة التي تستمتع بها وتجعلك تتفاعل مع أشخاص آخرين مثل المشي السريع أو الجري.



３- تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

ركز على تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

قلل من تناول السكريات والدهون المشبعة والملح.



４- احصل على قسط كافٍ من النوم

ينصح البالغون بـ 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.اتبع روتينًا منتظمًا للنوم يساعدك على النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم.

５- حافظ على نظافة يديك

اغسل يديك بالماء والصابون بانتظام، خاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام وبعد التواجد في الأماكن العامة



６- الإقلاع عن التدخين:

التدخين من أهم عوامل الخطر للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

إذا كنت تدخن، فاتخذ خطوات للإقلاع عن التدخين.



７- قلل من التوتر

مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا أو التنفس العميق.

خصص وقتًا للأنشطة التي تستمتع بها وتجعلك تشعر بالراحة وتقلل شعورك بالتوتر.