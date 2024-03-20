تقرير السعادة العالمى: فنلندا أسعد دولة بالعالم للمرة السابعة

كتبت رنا أمين

احتلت فنلندا، للعام السابع على التوالى، المرتبة الأولى لأسعد دول العالم، وفقا لتقرير السعادة العالمى الذى نشر اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولى للسعادة.

وأفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم، بالنبأ، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

التقرير الصادر برعاية الأمم المتحدة، يشمل هذا العام 143 دولة، يتم تصنيفها وفق عدة عوامل بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة بالإضافة إلى آراء سكان الدول.

وكانت فنلندا أسعد دولة على وجه الأرض خلال السنوات الماضية، وفقا لمسح السعادة العالمي، حيث يعتمد هذا الاستطلاع على سؤال تقييم الحياة، وفقا لمقياس "سلم كانتريل" من صفر إلى 10.

يذكر أن فنلندا احتلت المركز الأول في قائمة أسعد الدول في تقرير السعادة العالمى لسنوات، حتى في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع الطقس البارد وفصول الشتاء الطويلة، وانقطاع ضوء النهار لجزء من العام في أجزاء معينة من البلاد.