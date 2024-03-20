تفاصيل جديدة فى واقعة الأسد المتجول بالتجمع

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت التحريات فى واقعة الأسد المتجول بمنطقة التجمع، أنه تم ضبط شاب بالأمس كان يتواجد داخل منزل خرج منه الأسد، وهو ملك صديق له وجلبه للمنزل وجارى ضبطه.

وأضافت التحريات، أن المتهمين وجهت لهم تهم إيواء حيوان مفترس يعرض حياه الناس للخطر للمتهمين، وتم تحرير المحضر رقم 4624 لسنة 2024 إداري قسم شرطة التجمع الاول وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية، حددت صاحب الأسد المتجول فى التجمع يدعى "ك.ا" 62 عاما مقيم فى مدينة نصر ومن المقرر ضبطه ليتم التحقيق معه حول الواقعة.

وكانت الأجهزة بمساعدة الأهالى عثرت على أسد صغير مجهول يتجول داخل شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا من الأهالى بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه الأمساك به بواسطة شبكة وتسليمه لوزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.