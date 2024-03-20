تعافي حارس مرمى المنصورة من أزمة صحية مفاجئة لحقت به أثناء صلاة التراويح

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلن المركز الإعلامي لنادي المنصورة الرياضي، مساء اليوم، الأربعاء، تعافي اللاعب مصطفى مدحت، حارس مرمى نادي المنصورة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في عضلة القلب أثناء أداء صلاة التراويح



وكشف أحمد رجب المسئول الإعلامي لنادي المنصورة تفاصيل الحالة الصحية للاعب مصطفى مدحت قائلا: مصطفى تعرض لأزمة صحية بشكل مفاجئ أثناء أدائه لصلاة التراويح خلال وجوده في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.



وأضاف رجب أن اللاعب جر ى نقله على الفور للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وخرج بالسلامة واطمأن الجهاز الفني والإداري على اللاعب، واللاعب طمأنهم وأنه أجرى الإشاعات اللازمة، ويتابع مع أحد الأطباء الحالة الصحية.

واختتم رجب بأن رئيس النادي العميد محمد بسيوني، تابع مع اللاعب حالته الصحية، وأخبره أن النادي على كافة الاستعداد لتقديم جميع الخدمات سواء الطبية أو المالية وشارك اللاعب اليوم في التدريبات الجماعية للفريق الأول بالجري حول الملعب.

كان رشاد مدحت، شقيق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي المنصورة قد كشف تفاصيل تعرض شقيقه للإصابة بـ أزمة قلبية خلال صلاة التراويح.



وقال شقيق حارس المنصورة : فوجئنا بتعرض شقيقي لـ نغزة في القلب أثناء صلاة التراويح.

وأردف بعد انتهاء الصلاة ذهبنا إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، وأخبرنا الطبيب بأنه تعرض لارتجاع في صمامات القلب.

وأكمل: الحمد لله استقرت حالته بعد احتجازه في المستشفى، ولكن قرر الطبيب استمراره تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة لمزيد من الاطمئنان وخلال هذه المدة خضع لـ رسم قلب كل ساعتين للتأكد من سلامته.

يذكر ان نادي المنصورة الرياضي يتصدر جدول محموعته بدوري الدرجة الثالثة برصيد 34 نفطة عن أقرب منافسية فريق القزازين برصيد 32 نقطة.

ويخوض نادي المنصورة مباراة مصيرية مع أقرب منافسيه "القزازين في منافسة شرسة على اعتلاء جدول ترتيب الدوري وصدارة المجموعة والصعود يوم 17 ابريل المقبل.