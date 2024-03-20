تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 87.19 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم متأثرة بارتفاع الدولار الذي أسهم فى زيادة تخوف المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين خلال الجلستين الماضيتين إلى أعلى مستوياتهما فى عدة أشهر.

وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتا ما يعادل 0.2% لتصل إلى 87.19 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 35 سنتا، أي 0.4% ليبلغ 83.12 دولار للبرميل وارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي نتيجة مرونة الاقتصاد الأمريكى مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكى أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضى، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

ومن المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق الأربعاء.