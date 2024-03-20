تحريات لكشف ملابسات تشاجر 5 سيدات بسبب خلافات على السوشيال ميديا بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف - أحمد إسماعيل

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات تشاجر 5 سيدات بمنطقة الهرم، بسبب خلاف نشب بينهم خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين سيدات بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 5 سيدات بسبب خلافات اشتعلت بينهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههن، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.