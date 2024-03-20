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بيض وبطاطس و"حفاضات" أبرز هدايا رجل المباراة فى دورة رمصانية بالدقهلية

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:27 م
بيض وبطاطس و"حفاضات" أبرز هدايا رجل المباراة فى دورة رمصانية بالدقهلية طبق بيض و5 كيلو بطاطس جائزة رجل المباراة بالدقهلية
الدقهلية - محمدالحبشي

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لم تنته دورات محافظة الدقهلية الرمضانية من التقاليع الغريبة التي شهدتها خلال العشر الأوائل من الشهر المبارك هذا العام، والتي بدأت بإهداء "دكر بط"، لأحد اللاعبين بدورة عزبة سبع مركز دكرنس مرورًا بباكت حفاضات بدورة قولنجيل بمدينة المنصورة.

وأخيرا وليس آخرا شهدت دورة قرية المحمودية الرمضانية بمركز دكرنس محافظة الدقهلية، اليوم، إهداء اللاعب أحمد صبح، لاعب فريق عزبة طراد، "طبق بيض و5 كيلو بطاطس"، داخل شبكة كهدية رجل المباراة تقديرا لأداءه المميز خلال المباراة التي جمعت بين فريقي عزبة حمادة وعزبة طراد.

ومنحت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية بقرية المحمودية طبق بيض عدد 30 بيضة، و5 كيلو بطاطس وسط حالة من السعادة على وجه اللاعب الفائز بالجائزة.

وقال اللاعب الفائز بجائزة رجل المباراة، إن الفوز بأى جائزة شئ مهم معبرا عن سعادته كونه احسن لاعب في المباراه فضلًا عن عودته الى منزله وأسرته بطبق بيض وخمسه كيلو بطاطس.

وتابع اللاعب أحمد صبح قائلًا: "مبسوط من الجائز وتنفع في البيت والمساهمة مع والدي في تلبية احتياجات البيت".







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