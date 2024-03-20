بسبب جراج.. إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بحدائق القبة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: (3 أشخاص.. بحوزتهم 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار)، طرف ثان: (3 أشخاص.. بحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة صوت وطلقات نارية) بسبب خلافات بينهما حول إدارة ساحة انتظار سيارات كائنة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة (5 أشخاص برش خرطوش) تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية بحوزتهم.



