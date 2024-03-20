اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 01:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

بسبب جراج.. إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بحدائق القبة

الأربعاء، 20 مارس 2024 11:56 ص
بسبب جراج.. إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بحدائق القبة مشاجرة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم.

 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول: (3 أشخاص.. بحوزتهم 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار)، طرف ثان: (3 أشخاص.. بحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة صوت وطلقات نارية) بسبب خلافات بينهما حول إدارة ساحة انتظار سيارات كائنة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة (5 أشخاص برش خرطوش) تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية بحوزتهم.


 







مشاجرة

تشاجر

حوادث

الداخلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة