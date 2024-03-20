اليوم السابع
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الأربعاء، 20 مارس 2024 10:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليونان: تحطم مقاتلة من طراز "إف-16" فى بحر إيجه خلال مهمة تدريب

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:20 م
اليونان: تحطم مقاتلة من طراز "إف-16" فى بحر إيجه خلال مهمة تدريب تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات اليونانية اليوم /الأربعاء/، تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" فى بحر "إيجه" خلال مهمة تدريب، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ جارية فى الوقت الحالى.


وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن الحادث وقع بالقرب من جزيرة "ساتورا" الصغيرة الكائنة على بعد 175 كيلومترا شمال شرق العاصمة أثينا، وذلك بعد أن أقلعت الطائرة المقاتلة ذات المقعد الواحد من قاعدة جوية فى وسط البلاد.


بدورهم، قال مسئولون إن مروحيتين وطائرتين عسكريتين وفرقاطة تابعة للبحرية تشارك فى جهود الإنقاذ، وانضمت إليها سفن خفر السواحل فى المنطقة.







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