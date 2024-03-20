الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم حفل إفطار فى الأسمرات مساء اليوم

كتب: محمد الأحمدى

أعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية عن تنظيم حفل إفطار مساء اليوم الأربعاء الموافق العاشر من رمضان 20 مارس 2024، وذلك في المدينة الشبابية بالأسمرات.

وتعتبر الهيئة القبطية الإنجيلية أحد الأذرع التنموية في التحالف الوطنى للعمل الأهلى، حيث تخدم 4 ملايين مواطن مصرى من الأولى بالرعاية سنويا دون أى نوع من أنواع التمييز فى مجال التنمية أو الحوار أو المشروعات الصغيرة فهى مشروعات مجتمعية تنموية.

وكان قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى – نفذ عددًا من الأنشطة المتميزة الفترة الماضية فى عدد من المحافظات، خاصةً مع المزارعين فى مبادرة "ازرع"، من محافظات الجيزة والمنوفية والدقهلية والشرقية والبحيرة والإسماعيلية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد.