المنتدى الإنسانى الأوروبى يخصص أكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية

بروكسل (أ ش أ)

تعهد المنتدى الإنسانى الأوروبى بتخصيص أكثر من 7.7 مليار يورو للأزمات العالمية.

وذكرت المفوضية الأوروبية - في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمى - أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى أعلنت خلال المنتدى، الذى اختتم فعاليات النسخة الثالثة منه أمس ببروكسل بمشاركة المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبى، عن التمويل الإنساني المخطط له بأكثر من 7.7 مليار يورو لعام 2024، كتعبير ملموس عن التضامن العالمي والدور الرائد للاتحاد الأوروبي في العمل الإنساني.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي التزم، على وجه الخصوص، باتخاذ إجراءات لمعالجة النزاع والحفاظ على المجال الإنساني، لاسيما في ظل الوضع المتدهور للغاية في قطاع غزة؛ حيث أعرب وزراء الاتحاد الأوروبي عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني الحالي في القطاع، ودعوا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع ودون عوائق وآمن ومستمر إلى الأشخاص المحتاجين.

وأضاف أن المشاركين ركزوا أيضا على تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي على مستوى العالم في النزاعات المسلحة الحالية ورحبوا بالإعلان عن مبادرة مستقلة غير حكومية تسمى "القانون الدولي الإنساني تحت المجهر"؛ حيث ستجري هذه المبادرة تحليلا سنويا للنزاعات المسلحة الحالية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة للمساهمة في تحديد حالة الامتثال للقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم.

ضم المنتدى أكثر من 1400 ممثل من مختلف أنحاء المجتمع الإنساني والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وخارجه، وشاركوا في مناقشات استراتيجية لاقتراح حلول مستدامة بشكل مشترك للتحديات الإنسانية الراهنة.. حسب البيان.