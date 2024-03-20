اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"المرصد الأورومتوسطى" الاحتلال ينفذ مذبحة حقيقية داخل مجمع الشفاء

الأربعاء، 20 مارس 2024 04:16 م
"المرصد الأورومتوسطى" الاحتلال ينفذ مذبحة حقيقية داخل مجمع الشفاء مجمع الشفاء - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن الجيش الإسرائيلي ينفذ مذبحة حقيقية داخل مجمع الشفاء؛ أدت إلى قتل وإعدام نحو 100 فلسطيني من المرضى والنازحين.


وطالب عبده في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية، اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه المذبحة المستمرة في مجمع الشفاء، مبينا أن شهود العيان أكدوا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتياد المدنيين في مجموعات من 8 إلى 10 أشخاص إلى منطقة مشرحة مجمع الشفاء، ثم تطلق النار عليهم.


وحذر من أن حالة المرضى في مجمع الشفاء شديدة الخطورة، في الوقت الذي تواصل قوات الاحتلال فرض حصار شامل على المستشفى وتقوم بعملية قصف عبر أحزمة نارية لمحيط المستشفى.







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