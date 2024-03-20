الكونجرس الأمريكى يحظر التمويل لوكالة "الأونروا" حتى مارس 2025

واشنطن (أ ش أ)

كشف مصدران مطلعان، أن الاتفاق الذى توصل إليه زعماء فى الكونجرس الأمريكى والبيت الأبيض على مشروع قانون بحزمة تمويل ضخمة، سيستمر فى حظر التمويل الأمريكى لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى مارس 2025.

وقال المصدران، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن التمويل سيجرى تجميده لمدة عام وأن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.

ولم يصدر البيت الأبيض وزعماء الكونجرس أي تعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.

الاوكانت إسرائيل قد اتهمت أكثر من 10 من موظفي "الأونروا" بالمشاركة بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر.