الكهرباء: انتهينا بنسبة 95% من تحويل الخطوط الهوائية لأرضية بـ3 مليارات جنيه

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى انتهت من خلال شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بنسبة تجاوزت الـ95% من تحويل الكابلات الهوائية لأرضية الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحليات، مضيفا أن هناك بعض المناطق مازالت يوجد بها خطوط هوائية ولكنها محدودة ولا تمثل اى خطورة على حياة المواطنين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن إجمالى تكلفة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بلغت 3 مليارات و500 مليون جنيه، مؤكدا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى خصصت هذا المبلغ لتحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف المصدر، أنه تم الانتهاء من تحويل خطوط بطول 1950 كيلو متر وبلغ عدد العمليات 2130 عملية على مستوى الجمهورية والتى تمثل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين، موضحا أن هناك بعض الشركات انتهت من هذه الخطة بنسبة 100%.