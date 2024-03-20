اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 مارس 2024 06:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

القومى للمرأة ببنى سويف: تجهيز وجبات 4320 أسرة فى أول 8 أيام من رمضان

الأربعاء، 20 مارس 2024 06:00 ص
القومى للمرأة ببنى سويف: تجهيز وجبات 4320 أسرة فى أول 8 أيام من رمضان تجهيز وجبات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف ، إن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، ينظم مبادرة مطبخ المصرية، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.


وأكدت نرمين محمود لـ"اليوم السابع"، استمرار لمطبخ المصرية، مشيرة إلى أنه تم الوصول إلى 4320 من الأسر المستهدفة بقرى حياة كريمة ببنى سويف وتقديم وجبات لهم خلال أول ثمانية أيام من شهر رمضان.


وقالت نرمين محمود، إن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس، فى جميع محافظات الجمهورية، مشيره إلى أن "مطبخ المصرية" له بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات، بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.







بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

مطبخ المصرية

القومى للمرأة ببنى سويف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة