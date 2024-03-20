القومى للمرأة ببنى سويف: تجهيز وجبات 4320 أسرة فى أول 8 أيام من رمضان

بنى سويف هانى فتحى

قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف ، إن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، ينظم مبادرة مطبخ المصرية، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.



وأكدت نرمين محمود لـ"اليوم السابع"، استمرار لمطبخ المصرية، مشيرة إلى أنه تم الوصول إلى 4320 من الأسر المستهدفة بقرى حياة كريمة ببنى سويف وتقديم وجبات لهم خلال أول ثمانية أيام من شهر رمضان.



وقالت نرمين محمود، إن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس، فى جميع محافظات الجمهورية، مشيره إلى أن "مطبخ المصرية" له بعد تنموى مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات، بالإضافة إلى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.