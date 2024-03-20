الصين تطلق قمرا اصطناعيا تتبعيا جديدا للاتصالات بين الأرض والقمر

بكين (أ ش أ)

أطلقت الصين قمرا اصطناعيا تتبعيا جديدا اليوم الأربعاء، لتقديم خدمات الاتصالات بين الأرض والقمر، باعتبار ذلك خطوة جوهرية لمهماتها للاستكشاف القمرى فى المستقبل بما فيها استعادة عينات من الجانب البعيد من القمر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن صاروخا حاملا من طراز لونغ مارش-8 ويحمل على متنه القمر الاصطناعي "تشيويه تشياو-2" أو "جسر العقعق-2"، انطلق إلى السماء في الساعة 8:31 صباحا من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان بجنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد رحلة استغرقت 24 دقيقة، انفصل القمر الاصطناعي عن الصاروخ الحامل ودخل إلى مدار التحويل بين الأرض والقمر كما هو مخطط له، حيث بلغت نقطة الحضيض 200 كيلومتر ونقطة الأوج 420 ألف كيلومتر، كما تم تشغيل الألواح الشمسية وهوائيات الاتصالات الخاصة بالقمر الاصطناعي.