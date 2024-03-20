السيدة انتصار السيسى: نصر العاشر من رمضان علامة فارقة بتاريخ مصر الحديث

كتب - محمد الجالى

أكدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، أن انتصار العاشر من رمضان يمثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، مشيرة إلى أن قواتنا المسلحة قدمت فى هذا اليوم المبارك ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال.

وقالت السيدة انتصار السيسى - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "نحتفل اليوم بذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، فلقد قدمت قواتنا المسلحة في هذا اليوم المبارك، ملحمة عسكرية ووطنية عظيمة تفتخر بها الأجيال، وكانت ومازالت مصدر فخر للأمة العربية بأكملها.. عاشت مصر وطنا عزيزا كريما، وكل عام وأنتم بخير".



