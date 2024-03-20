الخارجية البريطانية: أكثر من ألفى طن مساعدات غذائية دخلت غزة عبر الأردن

لندن (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأربعاء، أن شحنة مساعدات بريطانية بأكثر من ألفى طن دخلت قطاع غزة عبر الأردن لإطعام 275 ألف شخص.

وأوضحت الوزارة أن شحنة مساعدات تقدمها المملكة المتحدة لغزة قد عبرت الحدود وتقوم الأمم المتحدة بتوزيعها على الأسر المحتاجة، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وتضاف شحنة المساعدات الأخيرة إلى 150 طنا من مواد الإغاثة الممولة من المملكة المتحدة بما في ذلك البطانيات والخيام، والتي وصلت يوم الأربعاء الماضي، وستقوم منظمة اليونسيف بتوزيعها.

كما وصل مستشفى ميداني بريطاني كامل تديره منظمة UK-Med إلى غزة وهو الآن جاهز للعمل ويقدم الرعاية المنقذة للحياة.

وأكدت الوزارة أن المملكة المتحدة ملتزمة بضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، إذ لا يزال الفلسطينيون يواجهون أزمة إنسانية مدمرة ومتنامية في غزة.

وبحسب الوزارة، كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون واضحا بشأن ضرورة قيام إسرائيل بزيادة القدرة على توزيع المساعدات بشكل آمن داخل غزة، ويشمل ذلك فتح معبر بري في الشمال وإصدار المزيد من التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة القادرين على إيصال المساعدات عند وصولها إلى غزة.