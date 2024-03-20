اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الأمريكية تنتقد اتهامات هافانا لواشنطن بالتخطيط لاحتجاجات كوبا

الأربعاء، 20 مارس 2024 10:22 ص
الخارجية الأمريكية تنتقد اتهامات هافانا لواشنطن بالتخطيط لاحتجاجات كوبا وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
واشنطن (أ ش أ)

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قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة ليست وراء الاحتجاجات فى كوبا، منتقدا اتهام هافانا لواشنطن بالتخطيط لها.. واصفا هذا الأمر بـ"السخيف".

وأضاف باتيل أن الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بكوبا قد دعت إلى توفير الكهرباء والغذاء والحريات الأساسية، لافتا إلى أن "تلك الاحتجاجات ما هي إلا انعكاسا للوضع المتردي في الجزيرة"، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية،الأربعاء.

وحث باتيل الحكومة الكوبية على الامتناع عن العنف والاعتقالات غير العادلة، داعيا السلطات لاحترام حق المواطن الكوبي في التجمع السلمي.

وكانت كوبا قد استدعت في وقت سابق، القائم بالأعمال الأمريكي في هافانا، للاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة بعد التظاهرات التي شهدتها الجزيرة.
وتشهد مدن كوبية عدة تظاهرات وسط نقص في الغذاء وانقطاع الكهرباء.







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