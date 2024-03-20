الجزائر وسلوفاكيا يؤكدان دعمهما لأولوية فرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة

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أكدت الجزائر وسلوفاكيا دعمهما المشترك لأولوية فرض وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الثلاثاء، من وزير الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، يوراى بلانار، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.



وأوضح البيان أن الطرفين استعرضا الجهود التي تبذلها الجزائر في إطار مجلس الأمن الأممى بغرض إيقاف العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطيني.



وأضاف البيان أنه على الصعيد الثنائي، اتفق الطرفان على عقد الدورة المقبلة للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين في القريب العاجل، وأكدا ضرورة تعزيز وتوطيد العلاقات البينية بما يتماشى مع الإمكانات التي يتوفر عليها البلدان، لاسيما في الميادين الاقتصادية والتجارية.