"الجثة تتحدث".. حاول تهريب المخدرات بطريقة شيطانية ففقد حياته

إعداد أحمد حسني

الموتى لا يكذبون، يخبرونك بالحقيقة، أو فقط يصمتون، هكذا هي الحياة داخل ثلاجة الموتى لا حديث سوى بالحقيقة، فهنا عالم لا يعرف الكذب والنفاق.

في عالم الموتى قصص وروايات لا يتحدث بها الموتى، بل يرويها الذين يعيشون لحظات ولو قليلة بالقرب منهم، ففي هذا العالم العديد من القصص التي تكشف فيه الجثث عن هوية من قتلها، فالجثة نعم تتحدث لكنها تتحدث بأساليب لا يفهمها سوى المختصين والذين يعيشون لحظات مقربة من هذه الجثث ومن بين هؤلاء الأطباء الشرعيين، الذين يساهمون بشكل كبير في كشف ألغاز وكواليس العديد من القضايا.

على مدار 30 حلقة في شهر رمضان المبارك يقدم اليوم السابع سلسلة"الجثة تتحدث"، عن قصص كشف فيها الطب الشرعي عن جرائم قتل غيرت مسار العديد من القضايا الجنائية.

هذه القضية من كتاب "أصدقائى الموتى شكرا" للدكتور محمد جاب الله.

بدأت هذه القضية بوفاة شاب إفريقي داخل مطار بعد أن سقط بشكل مفاجئ، ولم تكن هناك أي مؤشرات يدل على أن الوفاة غير طبيعية.

وبتشريح الجثة تبين أن الشاب كان يحمل في أحشائه كبسولات تحوي مخدرات، وانفجرت إحداها في أمعائه، فتسبب في مقتله مسموماً.