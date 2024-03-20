اليوم السابع
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البورصة تغرم 4 شركات 30 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد

الأربعاء، 20 مارس 2024 03:01 م
البورصة تغرم 4 شركات 30 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه، على شركتي النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وذلك لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 32 والمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 المادة 64 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي على شركتي المصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لحليج الأقطان 5 آلاف جنيه؛ لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، ومنح الشركتين مهلة 15 يومًا لموافاة البورصة بالقوائم المالية المنفردة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

فيما قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المشروعات الصناعية والهندسية (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه، موزعة على 972 مليون سهم بقيمة اسمية 0.2 جنيه مصري للسهم والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، وكذلك قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في ‏السندات، من 66 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه بإصدار عدد 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.80 جنيه للسهم.
 







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