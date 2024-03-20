البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 28769 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 34886 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12244 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.19% ليصل إلى مستوى 6347 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 9106 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 6692 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر لصناعة الكيماويات، والمنصورة للدواجن، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والعربية للأسمنت، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، وايه كابيتال القابضة، ومصر للألومنيوم، والألومنيوم العربية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومستشفى كليوباترا.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 15 ألف وثيقة أمس الثلاثاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.020 مليون وثيقة بدلًا من 3.005 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات إيديتا للصناعات الغذائية، والنعيم القابضة للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 439 ألف سهم، 120 ألف سهم، 29 ألف سهم، 8.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 16.8 ألف سهم، كما باع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 756.8 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة ابن سينا فارما عدد 2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 107.2 ألف سهم، 500 ألف سهم، 300 ألف سهم، 12 ألف سهم، 100 سهم، 247 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، ورواد السياحة-الرواد عدد 1050 سهم، 579.1 ألف سهم، 75 ألف سهم، 24.9 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 533.8 ألف سهم، 39.1 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء الأولى 600 ألف سهم خزينة، شراء الثانية 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 497.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 247%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 107.2 مليون جنيه مقارنة بخسائر 33.8 مليون جنيه بمعدل نمو 478%.

في سياق منفصل أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن موافقة مجلس الإدارة على إرجاء السير في الإجراءات التنفيذية لزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 150 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بطريق الزيادة النقدية لقدامى المساهمين بالقيمة الاسمية، لحين اعتماد الجمعية العامة العادية للشركة مشروع توزيع الأرباح عن عام 2023 متضمنًا توزيع عدد 11.4 مليون سهم مجاني على المساهمين وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح المبلغ 161.4 مليون جنيه.