الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يثبت سعر الفائدة عند 5.5%

كتب - أحمد يعقوب

قرر مجلس الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، اليوم، الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 5.25% و5.50%، فى ثانى اجتماعات 2024.

ويعقد مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى 8 اجتماعات لأسعار الفائدة كل عام وسط توقعات بخفض خلال 2024 بنسبة 0.75%.

وكان الفيدرالى الأمريكى، رفع الفائدة خلال اجتماعه الأخير في يوليو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، عند أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.